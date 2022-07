Europa-Park

Europa-Park komt met videoserie met zonsopgangen in het attractiepark

Europa-Park presenteert een reeks rustgevende video's met een zonsopkomst in het Duitse attractiepark. Op streamingplatform Veejoy is sinds kort de serie Guten Morgen Europa-Park te zien. Daarin wordt in beeld gebracht hoe het langzaam maar zeker licht wordt in Rust, het plaatsje waar het pretpark ligt.



De eerste aflevering, die bijna zeventig minuten duurt, toont hoe de zon opkomt in de IJslandse en Portugese themagebieden van Europa-Park. Fans zullen de silhouetten van lanceerachtbaan Blue Fire, houten achtbaan Wodan en waterachtbaan Atlantica SuperSplash herkennen. Op de achtergrond is het gefluit van vogels te horen.

"Volg hoe de ochtendzon het grootste pretpark van Duitsland met een magische gloed verlicht", luidt de omschrijving. "Een nieuw dag vol avontuur breekt aan." In toekomstige afleveringen komen onder andere waterwereld Rulantica en het historische restaurant Schloss Balthasar voorbij.



Kosten

Veejoy is de eigen streamingdienst van Europa-Park, te vinden op veejoy.de. Er hoeft geen abonnement voor afgesloten te worden, maar aan sommige video's zijn wel kosten verbonden. Guten Morgen Europa-Park is gratis te zien.