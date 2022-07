Phantasialand

Phantasialand heropent achtbaan Crazy Bats na werkzaamheden

Achtbaan Crazy Bats in Phantasialand is sinds donderdag weer operationeel. De overdekte rollercoaster werd eind juni om onbekende redenen gesloten. Bijna vier weken later kunnen bezoekers van het Duitse pretpark weer een ritje maken.



Er hebben werkzaamheden plaatsgevonden, maar het is onduidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Phantasialand heeft de sluiting nooit gecommuniceerd naar de buitenwereld. Ook kwam er geen uitleg over de reden ervan.

Crazy Bats opende in 1988 als Space Center. Tussen 2001 en 2018 heette de attractie, gebouwd door de Nederlandse leverancier Vekoma, Temple of the Night Hawk. Tegenwoordig wordt er gebruikgemaakt van optionele virtualreality-brillen. De achtbaan bevindt zich in hetzelfde gebouw als de gesloten darkride Hollywood Tour.



Plannen

Naar verwachting werkt Phantasialand aan plannen voor een volledig nieuwe invulling van het gebied. Sommige fans dachten dat de langdurige sluiting van Crazy Bats een extra teken aan de wand was dat er op zeer korte termijn iets zou gaan gebeuren. Zo ver is het dus nog niet.