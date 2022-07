Disneyland Paris

Wachttijden voor single riders in Disneyland Paris nu ook online zichtbaar

Wat zijn de wachttijden voor single riders in Disneyland Paris? Bij verschillende attracties in de Disney-parken is het mogelijk om gebruik te maken van een speciale wachtrij voor personen die alleen zijn óf die het niet erg vinden om een ritje te maken zonder hun gezelschap. Daarmee worden lege plekken in de karretjes opgevuld.



Tot nu toe zijn de wachttijden voor die specifieke rijen niet zichtbaar in de officiële app van Disneyland Paris. Dankzij een technisch trucje kan Looopings de tijden voortaan wel laten zien. Wie naar het overzicht op looopings.nl/wachten gaat, treft voor zowel het Disneyland Park als het Walt Disney Studios Park aparte tijdsaanduidingen voor single riders aan.

Die rijen zijn doorgaans een stuk korter dan de reguliere rijen. Het Walt Disney Studios Park heeft zes attracties met een aparte ingang voor single riders: Spider-Man W.E.B. Adventure, Crush's Coaster, RC Racer, Ratatouille: The Adventure, Avengers Assemble: Flight Force en Toy Soldiers Parachute Drop. Het Disneyland Park telt er twee: Star Wars Hyperspace Mountain en Indiana Jones and the Temple of Peril.



Dertig keer per uur

De gegevens op looopings.nl/wachten worden tijdens de openingstijden van de Disney-parken ongeveer dertig keer per uur automatisch bijgewerkt. Op de pagina van het Walt Disney Studios Park verschijnt sinds kort ook informatie over de beschikbaarheid van de nieuwe meet-and-greet-locatie Hero Training Center. Bezoekers kunnen daar op de foto met een Marvel-personage.



Verder wordt tegenwoordig steeds getoond of er bij attracties tijdvakken beschikbaar zijn voor Disney Premier Access, de betaalde voorrangsservice van Disneyland Paris. Bij verschillende grote publiekstrekkers is het mogelijk om tegen betaling gebruik te maken van een versnelde wachtrij.