Kermis

Foto's: na drie jaar weer een volwaardige Tilburgse kermis, inclusief Roze Maandag

De Tilburgse kermis is terug van weggeweest. Na drie jaar staat er weer een volwaardige kermis in de Brabantse stad, inclusief optredens, horecagelegenheden, evenementen en tientallen grote attracties. Vandaag vond voor het eerst sinds 2019 Roze Maandag plaats, de uitbundige lgbt+-feestdag. Nagenoeg alle attracties en kramen kleurden roze.



Tijdens de coronacrisis vierde Tilburg kermis in een afgeslankte vorm, met een stuk minder attracties en strenge coronaregels. Officieel sprak de gemeente dan ook niet over de Tilburgse kermis, maar over de vakantiekermis. In 2022 staat het tiendaagse volksfeest - de grootste kermis van de Benelux - eindelijk weer in volle glorie op de agenda, van vrijdag 22 tot en met zondag 31 juli.

De opvallendste attracties zijn Airborne, Aeronaut 1880, Euro Coaster, Reactor, Toxic, Freefall Extreme, Propeller, Time Machine The Coaster, Sound Machine en Pandora - The Exciting Ride. Laatstgenoemde attractie ging enkele maanden geleden in première in Duitsland. In Tilburg staat de molen al een tijdje stil vanwege een technisch probleem.



TK Dancer

Van veel attractietypes haalde Tilburg meerdere exemplaren in huis. Zo staan er maar liefst zes funhouses: Rescue, Boobytrap Hotel XXL, Fun House Fire Department, Heroes City XXL, Cake Walk én de Cakewalk op de nostalgische kermis. De kermis telt verder bijvoorbeeld drie spookhuizen: Geister Villa, Haunted Mansion en Thriller. Naast de klassieke Break Dance is er de New York Dancer, die voor de gelegenheid werd omgedoopt tot TK Dancer.



Andere publiekstrekkers in Tilburg heten Hell Raiders, Laser Pix, Chaos, Snow Jet, Power Polyp, Happy Spider, X Factory, Crazy Dance, Disco Jumper, Dance Jumper, Music Express, Fun Factory en Hurricane. De tarieven liggen door inflatie en stijgende grondstofprijzen gemiddeld hoger dan voorheen. Wel worden op dinsdag, woensdag en donderdag lagere ritprijzen gehanteerd tussen 14.00 en 18.00 uur.



Randprogramma

Er is gezorgd voor een uitgebreid randprogramma onder de noemer Kermis Festival Tilburg, met ruim honderd verschillende activiteiten en acts. Voorbeelden zijn een hardloopevenement over het kermisterrein, een bierhal met bekende artiesten en themadagen voor gehandicapten en autisten.



De nostalgische kermis, met onder meer rupsbaan Le Papillon, verhuisde naar het Besterdplein. Verder staan er attracties op het Pieter Vreedeplein, het Spoorplein, de Paleisring, het Piusplein, de Heuvel, de Heuvelring, het Stadhuisplein, het NS-Plein, de Besterdring en de Burgemeester Brokxlaan. Het Koningsplein wordt niet meer gebruikt.