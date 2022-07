Zoo du Bassin d'Arcachon

Franse dierentuin evacueert honderden bewoners vanwege bosbranden: enkele dieren overleden

Een grote dierentuin in het Franse departement Gironde wordt uit voorzorg ontruimd vanwege enorme bosbranden in de omgeving. 363 van de in totaal 850 dieren in Zoo du Bassin d'Arcachon zijn al overgeplaatst naar andere dierenparken in Frankrijk, aangesloten bij branchevereniging Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ). Een tiental dieren heeft het loodje gelegd.



Bosbranden rond de dierentuin vormen een steeds grote bedreiging. Dieren kunnen vergiftigd worden door de hevige rook. Sinds vrijdag 15 juli is Zoo du Bassin d'Arcachon gesloten omdat de toegangswegen door de verwoestende branden onbegaanbaar zijn geworden.

Toen de vuurzee in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 juli akelig dichtbij kwam, is in overleg met de lokale hulpdiensten besloten om met spoed dieren te gaan evacueren. Daarvoor werden zo'n honderd verzorgers en dierenartsen van het park en samenwerkende dierentuinen opgetrommeld. De konvooien zijn begeleid door de lokale autoriteiten.



Bordeaux

Veel dieren kwamen terecht in Zoo de Bordeaux Pessac, zo'n 40 kilometer verderop. Niet alle bewoners kunnen echter verplaatst worden. Ongeveer 380 dieren blijven achter in Zoo du Bassin d'Arcachon. Ze worden 24 uur per dag nauwlettend in de gaten gehouden.



"Een dergelijke evacuatie in extreme situaties vormt een groot risico voor de dieren", laat de dierentuin weten. "De teams ter plaatse hebben dag en nacht gewerkt om zo veel mogelijk dieren te redden. Helaas hebben we met veel droevenis geconstateerd dat tien van onze bewoners het niet hebben overleefd."



Brandweerlieden

In Gironde hebben tot nu toe 36.750 mensen hun huis moeten verlaten vanwege de branden. Zo'n tweeduizend brandweerlieden zijn met man en macht bezig om het vuur te bestrijden. In de regio is al bijna 20.600 hectare aan bos verwoest.