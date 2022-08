Walibi Holland houdt rondrit Walibi Express de rest van het seizoen dicht

Walibi Holland

Het nostalgische treintje van Walibi Holland blijft de rest van het seizoen gesloten. Vanwege technische problemen staat de Walibi Express al wekenlang stil. Bezoekers hoeven er niet op te rekenen dat ze binnenkort nog een ritje kunnen maken: volgens een woordvoerder zijn er geen plannen om de attractie in 2022 nog te openen.



De treinbaan Walibi Express, niet te verwarren met achtbaan Xpress: Platform 13 en buslijn Walibi Express, opende in 1994 als één van de eerste attracties in Walibi Flevo. Vandaag de dag zijn er twee stations: bij waterbaan Crazy River en naast de Hall of Fame, grenzend aan oldtimerbaan Le Tour des Jardins. In het verleden was er ook een opstapplaats in kindergebied Walibi Play Land.

De voorlichter kan niet zeggen wat er precies mis is met het treintje. "We willen meer tijd nemen voor een grondig onderzoek, omdat het uitvallen van de attractie te regelmatig voorkomt", laat hij weten. Het huidige seizoen loopt tot eind oktober. Verder staat voor de kerstvakantie een speciale winteropening op het programma.



Ongepland

Naast de Walibi Express moet het pretpark in Biddinghuizen momenteel ook top spin Blast en waterbaan Splash Battle missen. Blast is dicht voor ongepland onderhoud. Bij Splash Battle vond in juni een ongeluk plaats. Sindsdien is de attractie niet meer operationeel geweest.