Bobbejaanland

Bobbejaanland repareert gigantische King Kong met behulp van kraanwagen

King Kong in Bobbejaanland houdt zich al een tijdje koest. De brullende aap staat sinds enkele weken geleden stil vanwege een defect. Er moest een mechanisch onderdeel vervangen worden, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Daarvoor kwam een grote kraanwagen naar het Belgische pretpark.



De in 2009 geopende familieattractie, gelegen in themagebied Adventure Valley, bestaat uit een enorme gorilla die normaal gesproken een treinwagon met bezoekers 12 meter de lucht in tilt. Passagiers staan vervolgens oog in oog met het onheilspellende dier. Het gevaarte werd geleverd door Huss Park Attractions uit Duitsland.

Onlangs bleek dat een lager, ofwel een asblok, toe was aan vervanging. "We moesten even wachten op de levering, maar inmiddels is de nieuwe lager geplaatst", aldus de voorlichtster. "Nu zijn we bezig met de laatste montagewerkzaamheden." De verwachting is dat King Kong komend weekend weer operationeel zal zijn.