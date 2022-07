Europa-Park

Luidruchtige achtbanen Europa-Park gaan eerder dicht op zomeravond

Twee grote achtbanen in Europa-Park gaan eerder dicht tijdens een speciale avondopenstelling. Het Duitse attractiepark is op zaterdag 23 juli geopend van 09.00 uur tot middernacht, voor de zogeheten Sommernachtsparty. Bijna alle attracties blijven geopend. Voor houten achtbaan Wodan en mega coaster Silver Star geldt een uitzondering.



Vanwege klachten over geluidsoverlast wordt Wodan voortaan al om 21.00 uur stilgelegd. Silver Star is, net als vóór de coronacrisis, vanaf 20.00 uur niet meer operationeel. Op andere dagen in het zomerseizoen heeft Europa-Park geen last van die beperking, omdat het park tegenwoordig altijd vóór 20.00 uur sluit.

Europa-Park laat weten dat de beslissing onderdeel is van een "goede verstandhouding" met buurtbewoners. Het pretpark gaf eerder al toe dat Wodan sinds de opening in 2012 een stuk luider is geworden door slijtage. Er zijn bij de attractie al verschillende maatregelen genomen om geluidsoverlast tegen te gaan. Komende winter wordt nog een extra geluidswerende muur neergezet.