Efteling

Video: zo verloopt een ontruiming bij Droomvlucht in de Efteling

Wat gebeurt er als Droomvlucht in de Efteling stilvalt door een technische storing? Een Duitse pretparkfan kwam onlangs vast te zitten in de beroemde Efteling-attractie. Op YouTube verscheen een ruim drie minuten durend filmpje dat laat zien hoe een ontruiming precies verloopt.



Het Duitse gezelschap bevindt zich in de eerste scène van de 29 jaar oude darkride, het Kastelenrijk, als de karretjes ermee ophouden. Het probleem lijkt verholpen te kunnen worden, maar uiteindelijk stoppen de gondels één scène verder opnieuw, in het Wonderwoud. Daar komt een medewerkster van de Efteling vertellen dat de passagiers geëvacueerd gaan worden.

Om een veilige looproute te creëren, lift men een zwart loopplatform omhoog. Vervolgens worden de veiligheidsbeugels geopend en wandelen de bezoekers door een gang richting een nooddeur, verborgen in een rotswand. Een houten trapje brengt hen naar een ruimte achter de schermen. Via de paardenstallen van de nabijgelegen voorstelling Raveleijn komen ze weer in het attractiepark terecht.



Beperking

Droomvlucht, geopend in 1993, is als één van de weinige attracties in de Efteling niet geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat heeft te maken met eventuele evacuaties. Als iemand niet zelfstandig uit de gondel kan klimmen in geval van een calamiteit, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Het park biedt sinds 2018 wel een alternatief aan: een interactieve virtualreality-versie.