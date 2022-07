Disneyland Paris

Disneyland Paris gaat extreme hitte te lijf met brandweerslangen

Disneyland Paris heeft bezoekers vandaag op een bijzondere manier verkoeling gebracht. Naast verschillende nevelinstallaties in de Disney-parken werden op meerdere plaatsen oude brandweerslangen neergelegd, waar gaten in zijn geprikt. Daardoor ontstonden provisorische waterspeelplaatsen.



In het Disneyland Park zorgde men voor extra waterpret op Central Plaza, het plein voor het kasteel van Doornroosje. Even verderop, in het Walt Disney Studios Park, werd er met water gespeeld op het plein bij Studio 1 in themadeel Production Courtyard.

Bezoekers konden door de waterstralen lopen om de extreme hitte te lijf te gaan. Het werd vandaag 40 graden in Marne-la-Vallée, waar het resort ligt. Disneyland Paris heeft, in tegenstelling tot de Disney-resorts in de Verenigde Staten en Azië, geen enkele waterattractie waar bezoekers echt nat kunnen worden.



Parade

Vanwege de hoge temperaturen werd gekozen voor een afgeslankt entertainmentaanbod. Disney Stars on Parade ging wel door om 17.30 uur, maar de Disney-figuren met maskers ontbraken. Bovendien kwamen de wagens van Peter Pan en Frozen niet naar buiten.



Het warme weer zorgde ook voor opvallend veel storingen bij de attracties. 's Middags, toen de temperaturen het hoogst waren, moesten een hoop buitenattracties om de haverklap gesloten worden. Bij Le Carrousel de Lancelot werd gebruikgemaakt van doeken om zo veel mogelijk schaduw te creëren. De rest van de week zijn de temperaturen lager: ze schommelen dan tussen 25 en 29 graden.