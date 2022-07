Efteling: Danse Macabre

's Nachts griezelen in het Spookslot? Efteling organiseert exclusieve Spooknacht

De Efteling laat de sluiting van het Spookslot niet ongemerkt voorbijgaan. Naast verschillende souvenirs en een afscheidsmoment op zondagavond 4 september, kunnen fans zich ook aanmelden voor een exclusieve ervaring. In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 september vindt een heuse Spooknacht plaats.



Wie niet bang is aangelegd, kan het Spookslot voor het eerst 's nachts beleven. Het Kaatsheuvelse sprookjespark noemt de bijzondere activiteit "een spookachtig slotstuk voor liefhebbers die een laatste eer willen bewijzen aan het Spookslot". "In het holst van de nacht maak je een korte, spannende wandeling door een deel van de Efteling en bezoek je aansluitend de attractie."

Voor reguliere bezoekers is de Efteling op 3 september geopend tot 22.00 uur. Vanaf middernacht staat de Spooknacht op de planning. Er zijn tijdvakken van een kwartier beschikbaar tussen 00.00 en 06.00 uur. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Wie interesse heeft, kan zich vanaf vandaag aanmelden via de officiële Efteling-website.



Verborgen sleutels

De Efteling heeft een winactie op touw gezet waarbij deelnemers op efteling.com/spooknacht op zoek moeten naar verborgen sleutels in het Spookslot-decor. Hoe sneller de sleutels gevonden worden, hoe meer kans iemand maakt. De winnaars krijgen uiterlijk vrijdag 26 augustus bericht. Ze mogen maximaal vijf vrienden of familieleden meenemen. Er zijn geen kosten aan verbonden.