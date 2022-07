Attractiepark de Waarbeek

Gestolen mascotte teruggebracht bij Attractiepark de Waarbeek

Een kwajongen is er vandoor gegaan met Twekky, de mascotte van Attractiepark de Waarbeek in Hengelo. Beelden van een beveiligingscamera tonen hoe een bord met een afbeelding van Twekky 's nachts in een bus verdwijnt. Het merkwaardige verhaal liep goed af.



De Waarbeek publiceerde afgelopen week een video van een onverlaat die om 00.41 uur op de bus staat te wachten bij de ingang van het Twentse pretpark. Als de bus arriveert, wandelt hij naar het bord en pakt hij het op. Vervolgens loopt hij doodleuk met Twekky de bus in.

"Wij zouden de ontvoerders willen vragen Twekky weer veilig bij ons terug te brengen", liet het Twentse pretpark op Facebook weten. "Deze Twekky is ons namelijk erg dierbaar gezien hij de veiligheid bij het oversteken van de weg vergroot." Als het bord niet terugkwam, zou er aangifte van diefstal gedaan worden.



Studentenfeest

Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De oproep had namelijk succes: al enkele dagen later keerde Twekky weer veilig terug. "We kregen een telefoontje van iemand die vertelde dat hij het bord had na een studentenfeest, maar geen idee meer had hoe hij eraan kwam", vertelt een woordvoerder aan Looopings.



"Hij was heel erg geschrokken van de reacties." Bij het terugbrengen van de mascotte brachten de betrokkenen een fles wijn mee, als excuses. De Waarbeek gaf hen twee zuurstokken voor de moeite. "Zoals we hadden beloofd in de oproep."