Video: Limburgse achtbaanbouwer Vekoma test proefopstelling van tilt coaster

De beroemde achtbaanbouwer Vekoma, gevestigd in het Limburgse dorpje Vlodrop, is begonnen met het testen van een spectaculaire proefopstelling. Bij de attractiefabriek werd de afgelopen maanden een metershoge constructie neergezet, bedoeld voor een tilt coaster. Dat is een achtbaantype waarbij een stuk baan inclusief trein volledig kan kantelen.



Inmiddels staat er een trein op de provisorische baan en functioneert het bijzondere element, zo blijkt uit beelden van pretparkfan Sjaak van Horne. Een video van enkele minuten toont hoe het bewegende onderdeel langzaam maar zeker naar beneden kantelt. De trein is daarbij nog niet vastgezet op de hellende rail.

Vekoma bouwde in 2002 al een tilt coaster voor een pretpark in Taiwan. Nu is de Nederlandse firma bezig met een doorontwikkelde versie, die onder andere is besteld door het Poolse attractiepark Energylandia. Het concept is niet zonder risico's: als de trein tijdens het kantelen van de baan in beweging komt, zijn de gevolgen niet te overzien.