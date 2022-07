Video: aangifte tegen Belgisch dierenpark vanwege dierenmishandeling

Mont Mosan

Een dierenrechtenorganisatie heeft de aanval geopend op het Belgische attractie- en dierenpark Mont Mosan. De vereniging Wolf Eyes klaagt al langer over de leefomstandigheden van dieren in het park. Zo zouden zeeleeuwen blind worden door het chloor in hun bassin. Nu is er daadwerkelijk aangifte gedaan bij de politie, in de hoop dat de autoriteiten ingrijpen.



In 2020 ontstond nog landelijke ophef na het verschijnen van een video van zeeleeuwen in Mont Mosan. Kinderen kunnen plaatsnemen in een bootje dat wordt voortgetrokken door de dieren, met behulp van een koord om hun nek. Ondanks de commotie zijn dergelijke praktijken anno 2022 nog steeds aan de orde van de dag, ontdekte Wolf Eye-oprichter Jean-Michel Stasse.

De dierenactivist publiceerde ook videobeelden van bezoekers die de zeeleeuwen mogen aanraken. Het verbaast hem dat circusshows met dieren in België werden verboden, terwijl dergelijke shows in dierentuinen wel gewoon doorgaan. Omdat er volgens Stasse sprake is van dierenmishandeling, stapte hij afgelopen week naar de politie.



Bedreiging

Jean-Marc Vanberg, de directeur van Mont Mosan, zegt daar niet van onder de indruk te zijn. Hij ontkent de aantijgingen en is van plan zelf aangifte te doen van bedreiging. Op een voorruit van één van de auto's in het wagenpark van Mont Mosan werd onlangs de tekst "Vous allez crever" gekalkt: "Je gaat dood".



De parkdirecteur vermoedt dat Stasse erachter zit, de dierenactivist ontkent dat. Verder is Vanberg boos dat Wolf Eyes zonder toestemming filmbeelden heeft gepubliceerd waar bezoekers op staan.