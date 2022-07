Sprookjesbos Valkenburg

38 graden: Sprookjesbos Valkenburg gaat niet open

De poorten van Sprookjesbos Valkenburg blijven vandaag gesloten. Het Zuid-Limburgse pretpark heeft ervoor gekozen om op dinsdag 19 juli geen bezoekers te verwelkomen vanwege de extreme hitte. Er is 38 graden voorspeld in Valkenburg.



"Onze sprookjesfiguren zoeken liever de schaduw op, net als jullie!", valt te lezen in een uitleg op social media. "Daarom sluiten we het park voor een dagje. Vanaf woensdag kunnen jullie weer bij ons terecht!"

De komende weken is het Sprookjesbos wel weer dagelijks toegankelijk, van 10.00 tot 17.00 uur. Eerder werd al duidelijk dat Amusementspark Tivoli in de Gelderse gemeente Berg en Dal vandaag niet opengaat, om dezelfde reden.