Dwarrelplein wordt Dwarrelstraat: aangepaste looproute in entreegebied Efteling

Van het oude Dwarrelplein in de Efteling is nu bijna niets meer over. Waar bezoekers het attractiepark voorheen betraden via een plein met een fotopunt, een kluis, een restaurant, een garderobe en kraampjes, is nu alleen nog een grote groene bouwschutting zichtbaar. Daarachter wordt gewerkt aan het Efteling Grand Hotel, dat in 2024 af moet zijn.



Vanwege de bouw van het luxe hotelcomplex is het Dwarrelplein verworden tot een Dwarrelstraat: bezoekers wandelen voortaan in een rechte lijn naar de Vonderplas. Daar kunnen ze links afslaan richting een nieuwe spoorwegovergang bij de zijmuur van 4D-bioscoop Fabula.

Een splitsing leidt hen naar de eerder verlegde Pardoes Promenade of naar snackrestaurant Frau Boltes Küche. Naast de bouwschuttingen staan lage schapenhekken met perkjes erachter. Die moeten nog aangeplant worden. Bij het nabijgelegen Efteling Theater wordt nog de laatste hand gelegd aan de bestrating.



Vlonder

De afgelopen maanden is een vlonder bij watershow Aquanura verplaatst, waardoor toeschouwers aan de kant van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen nu iets dichter op de fonteinen staan. Uiteindelijk wordt het mogelijk om het fonteinenspektakel te bekijken vanuit het restaurant en sommige kamers in het nieuwe hotel.