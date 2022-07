Disneyland Paris

Pornoster neemt video op in Disneyland Paris: 'Ik ben op mannenjacht'

Een Franse pornoster heeft een pikante film opgenomen in Disneyland Paris. Angela Doll (30) publiceerde afgelopen week een video waarin te zien is dat ze enkele nietsvermoedende mannen aanspreekt in het Disneyland Park en Disney Village. Ze biedt hen zonder enige aarzeling aan om geslachtsgemeenschap met haar te hebben.



"Daar gaan we, ik ben op mannenjacht", zegt Doll tijdens een wandeling. "Ik zou willen suggereren om samen een leuke tijd te hebben", stelt ze haar eerste prooi voor. De eerste paar mannen weigeren, maar uiteindelijk treft de vrouw iemand die het idee wel ziet zitten.

Ze claimt dat het een wildvreemd persoon betreft, die ze nog niet eerder heeft gezien. Met hem loopt ze naar een afgelegen plek in de buurt van een beveiligingspoort. Daar gaat ze voor hem op de knieën en gaan de twee van bil. Het koppel wordt echter betrapt door een Disney-bewaker. "Pas op, er zijn hier camera's", zegt hij. "We kunnen jullie zien."



Parkeerplaats

Uiteindelijk eindigt het tweetal op de Disney-parkeerplaats in de auto van de man, naar grote tevredenheid van Doll. Het is niet duidelijk wanneer de beelden precies zijn opgenomen. In de video zijn al wel jubileumdecoraties zichtbaar, ter ere van de dertigste verjaardag van Disneyland Paris. Die werden eind februari 2022 ophangen. Bezoekers dragen winterse kledij.



De film in kwestie verscheen op de betaalplatforms MYM en OnlyFans. Op de website PornHub plaatste Angela Doll een samenvatting van zo'n vijf minuten, inclusief Engelse ondertiteling. Daarin wordt Disneyland Paris overigens niet genoemd: de naam is gecensureerd - er wordt gesproken over "een beroemd attractiepark" - en alle bezoekers en decors zijn onherkenbaar gemaakt. Kenners zullen de meeste gebouwen alsnog kunnen identificeren.