Video: muzikale vuurwerkshow in Walibi Holland tijdens zomerfestival Lekkergaan

Bezoekers van Walibi Holland hebben woensdagavond voor het eerst in jaren weer eens kunnen kijken naar een grote vuurwerkshow. Zomerfestival Lekkergaan, dat plaatsvindt op zes woensdagen in juli en augustus, wordt dit seizoen afgesloten met een muzikaal vuurwerkspektakel.



Woensdag was de voorstelling van bijna acht minuten voor het eerst te zien. Men maakt niet alleen gebruik van vuurpijlen, maar ook van lasers en lampen. Verder speelt reuzenrad La Grande Roue een belangrijke rol. Aan het 45 meter hoge gevaarte zijn vuurwerkfonteinen bevestigd, die tijdens de show worden ontstoken.

De soundtrack bestaat uit een mengelmoes van instrumentale film- en dancemuziek. Voor de regie werd Jeffrey Erens van de Amsterdamse firma De Artiestenvilla ingeschakeld. Hij is geen onbekende van Walibi: tussen 2007 en 2012 was hij al medeverantwoordelijk voor de entertainmentproducties in het pretpark.



Sjaak

De naamloze vuurwerkshow wordt nog vertoond op 27 juli en 3, 10, 17 en 24 augustus, steeds om 22.45 uur. Op de eerste Lekkergaan-avond van het jaar stond rapper Sjaak op het podium. Eigenlijk zou Bram Krikke van de partij zijn. Walibi kondigde vorige week echter aan dat de line-up zou worden gewijzigd. Krikke komt nu op 10 augustus langs.