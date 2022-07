Tivoli Friheden

Deens pretpark kiest voor 'stille opening' na fataal achtbaanongeluk

Het Deense pretpark Tivoli Friheden ontvangt vandaag weer gasten, maar de attracties blijven nog even dicht. Vorige week donderdag vond in het park een dodelijk achtbaanongeluk plaats. Een 14-jarig meisje kwam om het leven toen een karretje tijdens een rit afbrak. Sindsdien zijn de poorten gesloten.



Vandaag kunnen bezoekers weer naar binnen om een wandeling te maken. De directie heeft gekozen voor een "stille opening", waarbij de attracties stil blijven staan en de restaurants niet toegankelijk zijn. Ook klinkt er geen muziek. Bezoekers zijn welkom tussen 14.00 en 18.00 uur. De entree is gratis.

"Op woensdag heropenen we Tivoli Friheden op een rustige manier", staat in een verklaring. "De attracties gaan niet open. De restaurants zullen gesloten zijn. De luidsprekers zullen stil zijn. Maar het hele park is geopend voor iedereen die naar binnen wil om te wandelen, even te zitten of met onze medewerkers te praten. Wij zijn er om dezelfde reden."



Bloemen

Het is mogelijk om bloemen te leggen bij de ingang van het park en bij de Cobra, de rollercoaster waar het fatale ongeval plaatsvond. Daar zal ook een herdenkingskaars aangestoken worden.



Op donderdag 21 juli is Tivoli Friheden weer volledig operationeel, met uitzondering van de achtbaan in kwestie. Die gaat nooit meer open. Naar de oorzaak van het incident wordt nog volop onderzoek gedaan.