Walibi Holland

Walibi Holland organiseert watergevecht op snikhete dinsdag

Walibi Holland gaat dinsdag zorgen voor extra verkoeling. Wie ondanks de extreme hitte naar het pretpark komt, kan meedoen met een watergevecht. 's Middags worden Walibi-bezoekers kletsnat gemaakt op het plein voor het hoofdpodium en reuzenrad La Grande Roue.



De extra activiteit staat vooralsnog eenmalig op de planning, tussen 12.30 en 15.30 uur. Het wordt dinsdag 37 graden in het attractiepark in Biddinghuizen. Walibi is open van 10.00 tot 20.00 uur.

"Zie jij oververhitte gasten? Stuur ze dan zeker die kant op", staat in een personeelsmemo. "De waterpistolen en XL tuinslang liggen daar voor ze klaar!"



Gesloten

In Walibi Holland staan drie waterattracties: wildwaterbaan El Rio Grande, boomstambaan Crazy River en de interactieve Splash Battle. Laatstgenoemde attractie is echter al sinds 23 juni gesloten naar aanleiding van een ongeluk. Daar kunnen bezoekers dus niet afkoelen.