Pretpark in Gelderland blijft dinsdag dicht vanwege extreme hitte

Amusementspark Tivoli, gelegen in de Gelderse gemeente Berg en Dal, gaat dinsdag 19 juli uit voorzorg niet open. Het wordt zo warm dat het niet verantwoord zou zijn om bezoekers te ontvangen, meldt het management in een verklaring op social media.



"Vanwege de voorspelling van extreme hitte, tot 38 of 39 graden, hebben wij met het oog op de veiligheid van zowel onze bezoekers als onze medewerkers besloten de poorten op deze dag gesloten te houden", luidt de uitleg.

Er zijn voor 19 juli geen kaartjes meer verkrijgbaar in de ticketshop. Tot en met eind augustus is het attractiepark op alle andere dagen vooralsnog wel dagelijks geopend, steeds van 10.00 tot 17.00 uur. Vandaag wordt het 32 graden in Berg en Dal, woensdag 27 graden.