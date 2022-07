Kermis

Video: zweefmolen stort in op Italiaanse kermis, meerdere gewonden

Op een Italiaanse kermis is deze maand een zweefmolen ingestort. Toen de attractie begon te draaien, kwam het gevaarte plotseling los van de grond. Videobeelden tonen hoe de attractie begint te zwalken. Vervolgens is te horen hoe de molen in elkaar stort terwijl paniek uitbreekt bij de omstanders.



Het incident, dat voor een enorme ravage zorgde, vond plaats op zondag 10 juli. Ongeveer tien personen raakten gewond, waaronder ook toeschouwers. Niemand verkeerde in levensgevaar. Eén van de gewonden was minderjarig: een meisje van 12 jaar. Zij is naar het kinderziekenhuis van Napels gebracht, melden regionale media.

De kermisattractie was opgesteld in de gemeente Palma Campania, in de buurt van Napels. Autoriten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak. De eigenaresse van de zweefmolen wordt voorlopig verdacht van lichamelijk letsel door schuld.