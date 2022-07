Madurodam

Madurodam zet historisch foutje recht na klacht van burgemeester

Madurodam heeft gehoor gegeven aan een oproep van de burgemeester van Oudewater, Danny de Vries. Tijdens een bezoek aan het Haagse themapark ontdekte hij een foutje in één van de attracties; het Hof van Nederland. Daarin worden bezoekers meegenomen naar het jaar 1572.



Met behulp van speciale effecten als videoprojecties beleven ze daar de eerste vrije Statenvergadering van de Hollandse steden. Er hingen eerder acht banieren van deelnemende gemeentes: Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn, Leiden en Medemblik.

Burgemeester De Vries merkte op dat de vaandels van vier plaatsen ontbraken, namelijk die van Gorinchem, Gouda, Monnickendam en zijn eigen gemeente Oudewater. Hij besloot de kwestie aan te kaarten bij de directie van Madurodam. Die reageerde sportief. Er is gezocht naar een oplossing om alle twaalf gemeentes te kunnen vertegenwoordigen.



Ingang

Sinds afgelopen week prijken de banieren van Oudewater en Monnickendam boven de ingang van de attractie, terwijl die van Gorinchem en Gouda boven de uitgang hangen. Op die manier heeft Madurodam de historische vergissing rechtgezet. Bij de onthulling waren de burgemeesters van de vier plaatsen aanwezig.



Waarom er destijds voor is gekozen om vier van de twaalf gemeentes weg te laten, kan het management niet zeggen. De personen die de attractie destijds ontwikkelenden, zijn niet meer werkzaam voor het park. Het Hof van Nederland opende in de zomer van 2015.