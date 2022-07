Walibi Holland

Achtdelige detectiveserie speelt zich af in Walibi Holland

Een achtdelige jeugdserie van de publieke omroep speelt zich af in Walibi Holland. Het pretpark in Biddinghuizen is het toneel van Zapp Detective van omroep KRO-NCRV, waarin zes jeugdsterren zogenaamd een pretpark overnemen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, want het spookt in het park.



Attracties slaan op hol en apparaten worden gesaboteerd. Tot overmaat van ramp verdwijnen er uiteindelijk ook enkele personen. De opnames vonden afgelopen voorjaar plaats, op dagen dat Walibi Holland gesloten was voor publiek. Omdat er op de publieke omroep geen reclame gemaakt mag worden, zijn alle verwijzingen naar het merk Walibi weggepoetst.

Wel komen Walibi's attracties en gebouwen uitgebreid in beeld. In de eerste aflevering, die sinds vrijdag online staat, zijn onder andere lanceerachtbaan Xpress: Platform 13, zweefmolen Super Swing, kinderachtbaan Drako en kindergebied Walibi Play Land zichtbaar. Ook werd er gefilmd bij de gastenservice, in een hotdogkraam en in vakantiepark Walibi Village.



Spookhuis

Verder speelt halloweenspookhuis Jefferson Manor een belangrijke rol. Spookhuis Below fungeert als controlekamer. In de komende afleveringen krijgen de acteurs te maken met onder meer achtbaan Untamed, hoedenmolen Los Sombreros, reuzenrad La Grande Roue en halloweengebied Campsite of Carnage. Kijkers kunnen via zappdetective.nl en de Zapp-app meehelpen met het oplossen van het mysterie.



De hoofdrollen worden gespeeld door Daan Boom, Stephanie van Eer, Nienke van Dijk, Rutger Vink, Thomas van Grinsven en Eliyha Altena. Daarnaast zijn er gastrollen voor Gioia Parijs en Emma Keuven. De naam van het fictieve pretpark luidt Summer Vibes. Walibi had tot en met 2016 een eigen zomerfestival met de naam Summer Vibez, met een z.