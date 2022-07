Blackpool Pleasure Beach

Directrice kraakt eigen pretpark af: 'Echt een afschuwelijk ontwerp'

De directrice van het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach maakt van haar hart geen moordkuil. Amanda Thompson werd op Twitter geconfronteerd met een foto van een nieuw logo op een achtbaantrein. Op haar persoonlijke account kraakt ze de toevoeging volledig af.



Een pretparkfan publiceerde een afbeelding van de trein van lanceerachtbaan Icon. Afgebroken logo's op het voorste karretje werden onlangs vervangen door nieuwe exemplaren met een dikke rand eromheen. Die rand had waarschijnlijk weggehaald moeten worden: de decorelementen lijken niet helemaal te passen.

Veel directeuren van attractieparken zouden kritiek op de eigen organisatie binnenskamers houden, maar Thompson ging er publiekelijk met het gestrekte been in. "Ik ben het ermee eens dat ze afschuwelijk zijn, ik heb dit niet goedgekeurd", schrijft ze zonder blikken of blozen. "Dus dit zal worden gewijzigd. De letters kunnen er niet afvallen, maar het is echt een afschuwelijk ontwerp."



Bijbetalen

Icon, gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides, opende in 2018. De topsnelheid bedraagt 85 kilometer per uur. Sinds dit seizoen kunnen bezoekers bijbetalen om een ritje te maken in een draaiend karretje. Eén van de drie treinen werd voorzien van twee tollende zitplaatsen.