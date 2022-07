Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris heropent 75 jaar oud restaurant als Super Diner

Disneyland Paris heeft een 75 jaar oud restaurant nieuw leven in geblazen. In het Walt Disney Studios Park was jarenlang een burgerrestaurant te vinden aangekleed als een Amerikaanse diner voor stuntmensen: Café des Cascadeurs. Toen het oude themagebied Backlot werd omgebouwd tot Marvel Avengers Campus, sloot de locatie.



Nu de transformatie is afgerond, kunnen bezoekers er weer terecht. De diner veranderde nauwelijks. Wel kwam er een nieuwe naam en een aangepaste menukaart. Voortaan gaat het door Coca-Cola gesponsorde etablissement door het leven als Super Diner, een verwijzing naar de superhelden van Marvel.

Voorheen werden er hamburgers en friet geserveerd. Nu is het belangrijkste menu-item een typisch gerecht uit New York: de Reuben-sandwich. Dat is een broodje met pastrami, zuurkool, gesmolten kaas, augurken en mosterd. Eén sandwich kost 11 euro. Er is ook een veganistische variant voor 11 euro. Een kleiner broodje voor kinderen staat voor 6 euro op de kaart.



New Jersey

Hoewel het Walt Disney Studios Park pas twintig jaar oud is, gaat de geschiedenis van Super Diner veel verder terug. Het restaurant werd al in 1947 geproduceerd door een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in klassieke diners. Tot 1995 was het gebouw te vinden in de Amerikaanse staat New Jersey. Daarna kwam het bouwwerk na een omzwerving in Duitsland bij Disney terecht. Het is het oudste restaurant van alle Disney-parken op de wereld.



Super Diner is één van de drie grote eetgelegenheden in het Marvel-gedeelte, naast Ant-Man-restaurant Pym Kitchen en zelfbedieningsrestaurant Stark Factory. Verder staan er in het gebied nog enkele foodtrucks waar onder meer hotdogs, noedels en ijsjes verkrijgbaar zijn.