Speelpark Oud Valkeveen

Attractiepark in Noord-Holland spreekt steun uit voor boerenopstand

Het Noord-Hollandse pretpark Speelpark Oud Valkeveen blijft zich bemoeien met de politiek. Tijdens de coronacrisis liet de directie van het attractiepark al regelmatig van zich horen over politieke kwesties. Afgelopen voorjaar kwam men met stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu speelt Oud Valkeveen in op de boerenprotesten.



Op Facebook en Instagram plaatste het familiepark een steunbetuiging voor de boerenopstand in Nederland. Veel boeren demonstreren al weken tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze gebruiken massaal de omgekeerde Nederlandse vlag, om aan te geven dat er sprake is van een noodsituatie.

Voor sommige Nederlanders is zo'n omgekeerde vlag een aanstootgevend symbool, maar Oud Valkeveen denkt daar anders over. Op social media verscheen een afbeelding van parkmascotte Stronkeltje - een boomstronk - verkleed als boer, met daarbij de omgekeerde driekleur. "Wij steunen de boeren", staat erbij.



Dolenthousiast

Wat het attractiepark verder precies concreet voor de boeren doet, wordt niet duidelijk uit het statement. Toch lijkt de doelgroep van Oud Valkeveen dolenthousiast te zijn over het ingenomen standpunt. Onder de berichten zijn tientallen positieve reacties te lezen. Slechts een enkeling is verbaasd en verontwaardigd.