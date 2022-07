Efteling

Efteling: Pagode weer de lucht in na weken van technische problemen

De technische problemen bij de Pagode in de Efteling lijken opgelost te zijn. Na weken van storingen torent de Thaise tempel weer boven het attractiepark uit. Bezoekers kunnen vanaf vandaag opnieuw van het uitzicht genieten op 45 meter hoogte.



Wat er precies mis was met de attractie en hoe het mankement de afgelopen tijd verholpen is, kan een woordvoerder niet zeggen. Wel meldde de Efteling eerder al dat de onverwachte sluiting te maken had met de grote onderhoudsbeurt van de afgelopen maanden. De Pagode was vier maanden buiten gebruik voor een renovatie.

Daarbij zijn verschillende technische onderdelen van de attractie vervangen, waaronder de lagers. Ook werd het besturingssysteem vernieuwd, waardoor de capaciteit per vlucht met ruim 65 procent steeg. Op 28 juni vond de heropening plaats, maar al snel kwamen er storingen aan het licht. Op 2 juli werd duidelijk dat er sprake was van een hardnekkig probleem.