Duinrell

Duinrell presenteert dertig minuten durende theatershow in het zomerseizoen

Duinrell vertoont voor het eerst in bijna drie jaar tijd weer een grote voorstelling in het Zomertheater. Vanaf vandaag kunnen bezoekers dagelijks kijken naar een komische illusieshow van de onhandige goochelaar Scott en zijn naïeve assistente Muriel. Ze noemen zichzelf "The Accidental Illusionists".



Duinrell spreekt over "een wervelende magieshow" met "hilarische stunts". De dertig minuten durende theatervoorstelling staat de rest van het zomerseizoen op het programma om 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Er hoeven geen aparte tickets voor gereserveerd te worden.

Scott en Muriel zijn voor de vijfde keer te gast in het Wassenaarse attractiepark. In 2002, 2003, 2018 en 2019 verzorgden ze ook al de Zomershow van Duinrell. Het theater bevindt zich tussen frisbee Mad Mill en achtbaan Falcon. De afgelopen jaren stond de locatie 's zomers leeg vanwege de coronamaatregelen.