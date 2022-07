Nieuws

Hardcorefestival met pretparkthema: feestgangers gaan los tussen de attracties en achtbaankarretjes

In Noord-Brabant vond afgelopen weekend een gigantisch muziekevenement plaats met een pretparkthema. De vele duizenden bezoekers van hardcorefestival Dominator waanden zich dit jaar in een attractiepark voor volwassenen, met veel herkenbare elementen én echte attracties.



Zo konden feestgangers een ritje maken in een reuzenrad dat op het terrein was opgebouwd, maar ook in de kermisattracties Sound Machine en Party Polyp. Het hoofdpodium was vormgegeven als een onheilspellend pretpark, met een clownsgezicht, een decoratieve achtbaan en een draaiende toren, als ware het een zweefmolen.

In het decor waren bovendien échte bewegende achtbaankarretjes verwerkt, afkomstig van de vorig jaar vernieuwde loopingcoaster Tornado uit Avonturenpark Hellendoorn. Kennelijk had de organisatie van Dominator de oude bakjes op de kop weten te tikken. Er stonden eveneens Tornado-karretjes verspreid over het terrein, als fotolocaties.



Villa Volta

Het jaarthema luidde 'Hell of a Ride'. Naast het immense hoofdpodium was er onder meer een overdekt podium geïnspireerd op Villa Volta, het draaiende huis uit de Efteling. Dominator wordt sinds 2009 gehouden bij het E3 Strand in het Brabantse Eersel. De organisatie is in handen van Q-dance en Art of Dance.