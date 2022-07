Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt pins uit van kunstwerken in Gardens of Wonder

De tijdelijke kunstwerken in de Gardens of Wonder van Disneyland Paris worden vereeuwigd als souvenir. In het Disneyland Park zijn tijdens de viering van het dertigjarig jubileum thematuinen te vinden met kinetische kunstwerken, gebaseerd op Disney-figuren. Komend weekend verkoopt men pins met afbeeldingen van de tuinen.



Het gaat om drie exemplaren met een beperkte oplage van vijfhonderd stuks. Op de pins staan de tuinen met Assepoester, Stitch en Winnie de Poeh met Teigetje. Ze zijn zaterdag verkrijgbaar bij Thunder Mesa Mercantile Building, de grote souvenirwinkel in themadeel Frontierland.

Fans moeten wel diep in de buidel tasten: de bijzondere pins kosten 55 euro per stuk. Wie interesse heeft in de aankoop, kan vooraf een digitale reservering plaatsen via de externe app Lineberty.



Sculpturen

De abstracte sculpturen van de Gardens of Wonder werden begin maart geïnstalleerd rond Central Plaza, het plein tussen Main Street U.S.A. en het kasteel van Doornroosje. Er zijn tien verschillende tuinen met in totaal dertig figuren. De Franse benaming luidt Jardins Féériques.