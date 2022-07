Floriade Expo

Tegenvallende bezoekersaantallen Floriade zorgen voor financiële strop van 40,4 miljoen euro

Vanwege de bedroevend lage bezoekersaantallen van de Floriade rekent de gemeente Almere nu op een extra financiële tegenvaller van 40,4 miljoen euro. In totaal verwacht de gemeente 75,5 miljoen euro uit te moeten lenen aan de organisatie van de omstreden wereldtuinbouwtentoonstelling, om ervoor te zorgen dat de poorten open kunnen blijven. Dat geld komt hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug.



Toen de gemeente op 23 juni bekendmaakte dat de Floriade Expo veel minder bezoekers trok dan verwacht, werd nog gesproken over een financiële strop van 33,8 miljoen euro. Dat bedrag was gebaseerd op de bijgestelde verwachtingen van de organisatie: 1,2 miljoen bezoekers in zes maanden tijd. Eerder sprak Floriade-directeur Hans Bakker over 2,8 miljoen bezoekers.

De afgelopen weken is echter gebleken dat 1,2 miljoen bezoekers alsnog een behoorlijk optimistische schatting is. De gemeente stelde het verwachte aantal al snel bij naar 820.000. Vorige week werd duidelijk dat men voortaan zelfs uitgaat van nog minder personen, namelijk 600.000 tot 680.000. Dat heeft dus ook weer gevolgen voor de financiën.



Goedkoper

Ondertussen zet de Floriade alles op alles om het bezoekersaantal nog wat te laten stijgen. Momenteel loopt een opmerkelijke kortingsactie waarbij entree- en parkeertickets maar liefst 72 procent goedkoper zijn dan de oorspronkelijke kassaprijs.



Verder is het vanaf maandag 18 juli mogelijk om een gratis retourrit met de kabelbaan te maken. Voorheen moesten bezoekers bijbetalen als ze na een enkele rit terug wilden keren naar het beginpunt. Daarnaast hanteert men vanaf maandag nog maar één centrale ingang in plaats van twee. Vanaf de parkeerplaats worden bezoekers per bus naar die zogenoemde Weerwater-entree gebracht, gelegen aan de westkant van het terrein.