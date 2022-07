Tivoli Friheden

Deens pretpark blijft dag dicht na dodelijk ongeluk

Het Deense pretpark Tivoli Friheden, waar gisteren een dodelijk ongeluk plaatsvond, gaat vandaag niet open. Direct na het incident werd het attractiepark ontruimd en gingen de poorten dicht. Men is er nog niet klaar voor om een dag later alweer bezoekers te verwelkomen.



Dat heeft het management laten weten in een verklaring. "We vinden het moeilijk om het tragische ongeval onder woorden te brengen", schrijft de directie. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden, maar ook het personeel en de vele bezoekers die in het park waren."

Een 14-jarige meisje overleed donderdagmiddag nadat het achterste karretje van een achtbaantrein afbrak. Naar de toedracht en de precieze doodsoorzaak wordt nog volop onderzoek gedaan. Verder raakte een jongen gewond. Hij moest geopereerd worden. In 2008 brak bij dezelfde rollercoaster ook al een karretje af.



Telefoonlijn

Autoriteiten hebben een telefoonlijn geopend waar ooggetuigen zich kunnen melden als ze behoefte hebben aan professionele slachtofferhulp. Het is de bedoeling dat het attractiepark op zaterdag 16 juli weer opengaat. Wat er na het onderzoek met de achtbaan gaat gebeuren, is nog niet bekendgemaakt. Een permanente sluiting ligt voor de hand.