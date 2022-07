Walibi Holland

Weer medewerkster Walibi Holland naar het ziekenhuis na ongeval bij attractie

Opnieuw is een medewerkster van Walibi Holland afgevoerd na een ongeluk bij een attractie. Het personeelslid kwam donderdag rond 18.00 uur ten val bij waterbaan Crazy River, melden ooggetuigen aan Looopings. Vervolgens moest ze naar het ziekenhuis gebracht worden.



Hoe het nu met haar gaat, is niet duidelijk. Een woordvoerster beschikt niet over aanvullende informatie. Ze kan ook niet vertellen hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Na het incident werd de attractie gesloten. Walibi was donderdag geopend tot 20.00 uur. Vandaag is de waterattractie wel weer operationeel.

Afgelopen maand ging het nog mis bij een andere waterattractie in het pretpark. Op 23 juni kwam een Walibi-werkneemster bekneld te zitten tussen een boot en het station van Splash Battle, een interactief watergevecht. Een deel van de boot moest toen weggezaagd worden om de vrouw uit haar hachelijke positie te bevrijden. Sindsdien is de attractie dicht.