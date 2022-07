Attractiepark Toverland

Toverland noteert bijna 3 miljoen euro winst in tweede coronajaar

Toverland heeft seizoen 2021 afgesloten met enkele miljoenen euro's winst. Het Limburgse attractiepark boekte afgelopen seizoen een nettowinst van 2,85 miljoen euro, zo blijkt uit een onlangs gedeponeerd jaarverslag. Dat is opvallend, omdat in het eerste coronajaar 2020 nog sprake was van een verlies van 2,78 miljoen euro.



In coronajaar nummer twee bleef Toverland opnieuw maandenlang dicht door de coronamaatregelen. De poorten waren in 2021 maar liefst vijf maanden gesloten. Toch lukte het, onder andere dankzij overheidssteun, om het afgelopen jaar een positief financieel resultaat neer te zetten. De winst kwam zelfs hoger uit dan in 2019, toen het bedrijf 137.720 euro winst draaide.

De Toverland-directie is dan ook zeer tevreden. "In de periode dat Toverland open was, kwamen wel meer bezoekers dan verwacht en besteedden deze bezoekers ook meer dan begroot", valt te lezen in het verslag. "Met name de tijdelijke camping heeft ook geleid tot extra omzet. Het resultaat van Toverland was ondanks corona goed en ook de liquiditeitspositie op het einde van 2021 is heel erg goed."



Het oude normaal

Het park verwacht niet dat er later dit jaar nog coronabeperkingen nodig zullen zijn. Op financieel vlak wordt daar in ieder geval geen rekening mee gehouden. "Het lijkt erop dat vanaf februari 2022 corona eindelijk afgesloten kan worden en we weer terug naar het oude normaal kunnen. In de begroting is dan ook geen rekening meer gehouden met effecten van corona."



Het management spreekt over een "uitstekende liquiditeitspositie". "De directie ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, waarbij de continuïteit geen zorg is." Overigens werd voorheen gesproken over een verlies van 2,85 miljoen euro in 2020. Dat werd dus uiteindelijk 2,78 miljoen euro. Het verschil tussen de conceptcijfers en definitieve cijfers heeft volgens een woordvoerder "een boekhoudkundige oorzaak".



Vakantieresort

In februari werd al bekend dat het bezoekersaantal was gestegen van zo'n 534.000 gasten in 2020 naar bijna 718.000 bezoekers in 2021. Volgend jaar opent Toverland vier nieuwe attracties in themagebied Avalon. Voor 2024 staat een vakantieresort op de planning. Dat project wordt ook al genoemd in het jaarverslag, ter vervanging van een eerder gepland hotel.



"De bouw van een hotel is daarbij opnieuw naar achteren geschoven en staat ook in de komende jaren niet in de planning", luidt de uitleg. Even verderop valt te lezen: "Nu is besloten om in 2022 en 2023 een luxe Camp Resort te bouwen en voorlopig af te zien van de bouw van een hotel."