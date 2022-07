Phantasialand

Phantasialand realiseert nieuwe meet-and-greet-plek in Afrikaans themagebied

Phantasialand heeft het Afrikaanse themadeel Deep in Africa de afgelopen maanden een flinke opknapbeurt gegeven. Er werd niet alleen een groot klimparcours gebouwd, maar ook een nieuwe meet-and-greet-locatie. Aan de rand van het gebied kunnen bezoekers nu een kijkje nemen in Kroka's Lodge.



Daar ontmoeten ze de groene draak Kroka, één van de mascottes van Phantasialand. Het Duitse pretpark wordt normaal gesproken vertegenwoordigd door zes verschillende draken, die de parkdelen Berlin, Fantasy, Deep in Africa, Mexico, Mystery en China Town vertegenwoordigen.

Sinds de start van de coronacrisis ontbraken de draken in Phantasialand. Kroka is de eerste mascotte die weer terugkeert. Voor hem werd een sfeervol hutje ingericht met Afrikaanse decoraties en Kroka-souvenirs. Een groot scherm bij de ingang toont of de draak aanwezig is. Daar zijn ook wachttijden van omliggende attracties zichtbaar.