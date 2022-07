Tivoli Friheden

14-jarig meisje overleden bij bizar achtbaanongeluk in Denemarken: karretje afgebroken

Bij een absurd ongeluk in het Deense pretpark Tivoli Friheden is vanmiddag een 14-jarig meisje om het leven gekomen. Dat meldt de lokale politie. Het dodelijk incident vond plaats bij de hangende achtbaan Cobra uit 2008, gebouwd door de onbekende Italiaanse fabrikant Sartori Rides. Het achterste gedeelte van een trein, met de laatste twee zitplaatsen, zou tijdens een rit afgebroken zijn.



De hulpdiensten werden om 12.53 uur opgeroepen. Naast het dodelijke slachtoffer raakte een 13-jarige jongen gewond aan zijn hand. Voor ooggetuigen - zowel bezoekers als medewerkers - is slachtofferhulp geregeld. Na het voorval werd het park ontruimd en gesloten voor publiek.

Cobra is volgens het park 25 meter hoog en 400 meter lang. Een ritje bestaat uit een kettinglift en drie inversies. De topsnelheid bedraagt 70 kilometer per uur. De politie en Tivoli Friheden verzoeken bezoekers met klem om geen beelden van het ongeval te delen op social media of op andere plekken.



Reparaties

Het is niet voor het eerst dat bij Cobra een dergelijk ongeval plaatsvindt. In juli 2008, slechts zes dagen na de officiële opening van de attractie, raakte het voorste karretje van een trein los. Het gevaarte kwam op de grond terecht. Daarbij vielen vier gewonden. Vanwege reparaties was de coaster vervolgens gesloten tot eind mei 2009.



In een eerste reactie zegt algemeen directeur Henrik Ragborg Olesen nog niet te weten of er een verband is tussen het ongeluk uit 2008 en de gebeurtenissen van vandaag. Technisch onderzoek en verklaringen van getuigen moeten uitwijzen hoe het opnieuw fout kon lopen.