Attractiepark Toverland

Toverland rondt opknapbeurt af: waterbaan Expedition Zork nu officieel geopend

De transformatie van waterattractie Expedition Zork in Toverland is voltooid. Afgelopen winter startte het Limburgse themapark met een gigantische opknapbeurt bij de achttien jaar oude boomstambaan. Eind april werd Expedition Zork weer in gebruik genomen, maar toen waren nog niet alle decors gereed. Bijna drie maanden later zijn alle puntjes op de i gezet en is de testfase achter de rug.



Donderdagavond vond de officiële openingsceremonie plaats tijdens een speciale avondopenstelling voor medewerkers en hun familieleden. Hoofdpersonage Maximus Müller activeerde de attractie met hulp van Toverland-directeur Jean Gelissen. Een video van ruim negen minuten brengt alle wijzigingen in beeld.

De afgelopen weken zijn op diverse plaatsen decorstukken toegevoegd. Zo werden de steunpilaren van de waterbaan aangekleed met houten constructies en kwamen hier en daar animatronics van dieren tevoorschijn. Bovendien heeft de naamgever van de attractie, het groene moeraswezen Zork, zijn intrek genomen boven een nieuwe grot.



Watereffect

Daar wiegt hij heen en weer terwijl hij op een hoorn speelt. Het muziekinstrument fungeert ook als watereffect. In de grot zelf treffen bezoekers drie schattige Zork-baby's aan. Expedition Zork ligt deels in een grote loods. Het binnengedeelte, inclusief het station, veranderde niet ingrijpend. Wel kwam er een aangepaste wachtrij, vormgegeven als een slingerend wandelpad door de bossen.



Het achtergrondverhaal wordt uitgebeeld in de vorm van een ouderwets tv-journaal. Uit de uitzending blijkt dat de bewoners van het Wunderwald angstaanjagende verhalen hebben gehoord over Zork, maar uitvinder Maximus Müller is ervan overtuigd dat het moerasmonster in werkelijkheid geen vlieg kwaad doet. Om dat te bewijzen, ontwierp hij een transportmiddel waarmee personen in uitgeholde boomstammen door de bergen kunnen varen.



Draaischijf

In een tent net vóór het station komen de veiligheidsregels voorbij. Tijdens de vaartocht spreekt Müller de opvarenden meermaals toe via tv's en een grammofoon, op de plekken waar een boot van richting verandert middels een draaischijf. De uitvinder krijgt uiteindelijk gelijk: Zork spettert de expeditieleden weliswaar af en toe nat, maar hij heeft geen kwaad in de zin.



Overigens werd tegelijk met de verbouwing ook een interactieve betaalattractie toegevoegd. In het buitengebied van Expedition Zork is sinds kort de dubbele ballenbaan Maximus' Wunderball te vinden. Eén bal kost 4 euro.