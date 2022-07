Kermis

Nederlandse kermiscultuur erkend als immaterieel erfgoed

De Nederlandse kermiswereld is nu officieel bestempeld als immaterieel erfgoed. Een jaar geleden werd duidelijk dat kermisbonden, -verenigingen en -exploitanten probeerden om de kermiscultuur op de lijst van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland te krijgen. Dat is nu gelukt.



Aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland wordt deze maand de kermis toegevoegd. De werkgroep die daar het afgelopen jaar voor lobbyde, zegt "dolblij" te zijn. "De kermiscultuur is een springlevende cultuur met een eeuwenoude geschiedenis en bijzondere kenmerken en waarden", meldt mede-initiatiefnemer Karel Loeff.

Er worden verschillende onderdelen van de kermiscultuur aangeduid, met een hoop terugkerende tradities: de feitelijke kermis met het opbouwen en afbreken van attracties en kramen, het kermisleven van de reizende exploitanten en de kermisbeleving van het publiek, met de bijbehorende kermissfeer.



Consequenties

Aan de status zijn verder geen grote consequenties verbonden. Er kunnen ook geen rechten aan ontleend worden. De initiatiefnemers zien de beslissing dan ook als "een stukje erkenning" dat moet zorgen voor meer waardering en draagvlak in de maatschappij.



"De werkgroep hoopt dat de bijschrijving bijdraagt aan het levend houden van de tradities, zodat ze kunnen worden doorgegeven aan volgende generaties." Er is een zogeheten borgingsplan opgesteld waarin acties worden genoemd om de kermiscultuur beter uit te dragen, zoals het ontwikkelen van een bewustwordingscampagne en het tonen van familiegeschiedenis bij attracties.