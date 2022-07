Efteling

Fabula uit de Efteling wordt nu ook vertoond in New York

Fabula, de 4D-film uit de Efteling, is sinds kort te zien op een bijzondere plek. De productie wordt momenteel vertoond in Central Park Zoo, de dierentuin bij het beroemde Central Park in New York City. Wie een kaartje koopt voor het Amerikaanse dierenpark, mag één voorstelling in het 4-D Theater bijwonen. Een los ticket voor de film kost 7 dollar (6,98 euro).



Central Park Zoo bestelde bij distributeur SimEx-Iwerks Entertainment de film The Bear and the Squirrel, de internationale versie van Fabula. Die werd geproduceerd door de Britse animatiestudio Aardman, in samenwerking met de Efteling. Op borden in de Amerikaanse dierentuin wordt om die reden ook steeds de Efteling vermeld als copyrighthouder.

Het sprookjespark heeft met Aardman afgesproken dat de film aan andere parken verkocht mag worden, mits ze ver genoeg van de Efteling af liggen. Het gaat dan om een aangepaste versie, waarin zandkabouter Klaas Vaak ontbreekt en de voorshow uit de Efteling geïmplementeerd is in de hoofdvoorstelling.



Jacksonville

Eerder dit jaar dook Fabula al op in de 4D-bioscoop van Wookey Hole Caves, een toeristische attractie in Engeland. Vorig jaar was Columbus Zoo and Aquarium in de Amerikaanse staat Ohio het eerste buitenlandse park dat Fabula in huis haalde. Momenteel staat de productie ook op het programma in Jacksonville Zoo and Gardens in Florida, op zo'n tweeënhalf uur rijden van Walt Disney World.