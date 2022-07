Disneyland Paris

Foto's: neem een kijkje in het vernieuwde Marvel-restaurant Stark Factory in Disneyland Paris

In Stark Factory kunnen bezoekers van Disneyland Paris een hapje eten tussen de Marvel-verwijzingen. Het bestaande zelfbedieningsrestaurant Disney Blockbuster Café werd omgebouwd tot een Marvel-eetgelegenheid met de naam Stark Factory. De locatie moet een werkplaats voorstellen waar kapotte onderdelen gemaakt kunnen worden.



Op die manier past Stark Factory in het nieuwe themagebied Marvel Avengers Campus, dat volgende week opengaat. Bij binnenkomst treffen bezoekers een beschadigde Hulkbuster aan: een gigantisch Iron Man-harnas dat ontworpen is om de Hulk in bedwang te houden. Het gevaarte werd bekend door de film Avengers: Age of Ultron uit 2015.

Het restaurant heeft - net als voorheen - een industrieel en kaal uiterlijk, met uitzondering van één vleugel. Dat gedeelte werd vormgegeven als een oude werkkamer van Marvel-personage Peggy Carter, in het verleden de vriendin van Captain America. Bovendien was ze één van de oprichters van de geheime organisatie S.H.I.E.L.D.



Howard Stark

Volgens een achtergrondverhaal is de campus gebouwd op een stuk grond dat decennia geleden al in het bezit was van ondernemer Howard Stark, de vader van Tony Stark. Hij werkte veel samen met de uit Engeland afkomstige Carter. Om die reden gaf hij haar een eigen uitvalsbasis in Parijs. Achter de kamer ligt nog een oude bunker met meer zitgelegenheden.



In Stark Factory worden pizza's, pasta's, salades en desserts geserveerd. Een stuk pizza - ham, stracciatella of vier seizoenen - kost 14 euro. Voor pasta bolognese, macaroni met kaassaus of veganistische penne moet 13 euro afgerekend worden. Voor 8,50 euro bestellen bezoekers een salade met ei, bacon, croutons en tomaat. Een veganistische bowl met onder andere tofoe en quinoa kost hetzelfde.