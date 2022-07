Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris serveert uitvergrote gerechten in Ant-Man-restaurant Pym Kitchen

Als het nieuwe themagebied Marvel Avengers Campus volgende week opengaat, kunnen bezoekers van Disneyland Paris een hapje eten in een heus Ant-Man-restaurant. In het themadeel staat een buffetrestaurant aangekleed als een laboratorium gebaseerd op de Ant-Man-superheldenfilms van Marvel.



De films gaan over natuurkundige Hank Pym, oprichter van onderzoeksbureau Pym Technologies. Hij heeft een techniek ontwikkeld om objecten en personen te vergroten en te verkleinen. In restaurant Pym Kitchen wordt dezelfde nanotechnologie gebruikt om gerechten van grootte te veranderen, zo gaat het verhaal.

Op het menu staan onder meer gigantisch grote hamburgers, hotdogs, pretzels en koekjes waar bezoekers een stuk van kunnen krijgen. Het interieur oogt vrij steriel en strak. Eén element springt direct in het oog: de Quantum Tunnel bij de entree, die dient als portaal naar een andere dimensie.



Buizen

De tunnel is met twee buizen - één voor vergrootdeeltjes en één voor verkleindeeltjes - verbonden aan een machine boven de keuken. Daar verschijnen aan de lopende band ingrediënten waarvan de omvang wordt aangepast. Aan de wanden hangen afbeeldingen van Marvel-personages Ant-Man en The Wasp, die in de weer zijn met etenswaren.



Bezoekers betalen een vast bedrag voor het all-you-can-eat-buffet. Dat is inclusief één drankje. Volwassenen zijn 42 euro kwijt. Voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar moet 30 euro afgerekend worden. Een extra frisdrank van 33 centiliter kost 5,10 euro. Op de kaart staan verder "experimentele drankjes" die worden geserveerd in laboratoriumglazen. Zo kost een Particles Mocktail met rodevruchtenserum bijvoorbeeld 10,50 euro.



Vervanger

Pym Kitchen, de vervanger van het oude Restaurant des Stars, is het enige buffetrestaurant in het Walt Disney Studios Park. De ingang bevindt zich tegenover de nieuwe darkride Spider-Man W.E.B. Adventure. Even verderop ligt een vernieuwd zelfbedieningsrestaurant in Marvel-thema: Stark Factory.