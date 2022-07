Bellewaerde Park

Educatieve attractie in Bellewaerde Park: waterzuiveringsinstallatie toegankelijk voor bezoekers

Bellewaerde Park in België heeft een nieuwe educatieve attractie. De waterzuiveringsinstallatie van het attractiepark wordt sinds kort ingezet als een bezienswaardigheid. Bezoekers kunnen van dichtbij bekijken wat er gebeurt met afvalwater in het attractiepark.



Voorheen werd het water in Bellewaerde gezuiverd met behulp van een natuurlijk rietveld. Vorig jaar is 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in een volledig biologische waterzuiveringsinstallatie, met een hogere capaciteit. "Recent is de toegang tot dit gebied geopend voor het publiek", bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

Bellewaerde verzamelt afvalwater, om vervolgens alvast de grootste stukken te verwijderen. Dan wordt het water via een buffertank naar een biologietank gepompt, waar het wordt gemengd met actief slib. Dat bevat micro-organismen: kleine levende deeltjes die afvalstoffen opeten.



Koolstofbron

Vervolgens worden zuurstof en een koolstofbron toegevoegd om de micro-organismen extra voeding te geven. Daarna gaat het gezuiverde afvalwater met het slib naar een bezinkingsbekken. Wat blijft drijven, wordt verwijderd, terwijl het slib naar de bodem zakt. Het gezonken slib wordt verzameld, omdat een deel hergebruikt kan worden.



Uiteindelijk kan het gezuiverde water terug de beek in. Bellewaerde werkt nog aan een animatievideo die de werking van de installatie verduidelijkt. Die moet uiteindelijk te zien zijn op digitale borden in het gebied.