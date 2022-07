Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris presenteert vuurwerk- en droneshow rond Franse Disney-films

Disneyland Paris heeft een nieuw vuurwerkspektakel ontwikkeld ter gelegenheid van Quatorze Juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Bezoekers van het Disneyland Park konden donderdag 14 juli na sluitingstijd kijken naar een gigantische muzikale vuurwerkshow, die ongeveer tien minuten duurde.



Voor de soundtrack werd teruggegrepen op Franse Disney-films: Beauty and the Beast, The Hunchback of Notre Dame en Ratatouille. De feestelijke voorstelling was te zien na afloop van het dagelijkse avondspektakel Disney Illuminations en droneshow Disney D-Light.

Bijzonder was dat de drones van Disney D-Light ook gebruikt werden bij het vuurwerk. In plaats van Disney-logo's vormden de onbemande vliegtuigjes dit keer Franse symbolen, zoals de Eiffeltoren. Verder werd themagebied Main Street U.S.A. verlicht in de kleuren van de Franse vlag. Mickey en Minnie Mouse zwaaiden bezoekers uit in hun Franse outfits.



Twee jaar

De afgelopen twee jaar gingen de festiviteiten rond 14 juli in Disneyland niet door vanwege de coronabeperkingen. Nu de maatregelen zijn opgeheven, draait het entertainmentprogramma weer op volle toeren. Daar hoort dus ook het extra vuurwerk op Quatorze Juillet bij.