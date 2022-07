Phantasialand

Overdekte achtbaan Phantasialand al drie weken gesloten zonder uitleg

Crazy Bats, de overdekte familieachtbaan van Phantasialand, staat al drie weken stil. Sinds maandag 27 juni is de rollercoaster niet meer in bedrijf. Het Duitse pretpark geeft geen informatie over de status van de attractie. Het is dan ook niet duidelijk of er sprake is van geplande werkzaamheden of een technische storing.



Op de website van Phantasialand wordt de sluiting helemaal niet vermeld. Crazy Bats, een achtbaan met virtualreality-brillen, bevindt zich in hetzelfde gebouw als bootjesdarkride Hollywood Tour. Die attractie is al sinds de zomer van 2020 dicht, ook zonder uitleg. Alle verwijzingen naar Hollywood Tour zijn de afgelopen tijd weggehaald, met uitzondering van een Hollywood-logo bij de ingang.

Beide attracties liggen in parkdeel Fantasy, waar ook Wuze Town onderdeel van is. In het gebied vonden de afgelopen maanden enkele opvallende wijzigingen plaats. Zo werd kikkermolen Die Fröhliche Bienchenjagd onlangs onaangekondigd verwijderd. Eerder dit jaar moest waterspeelplaats Phenie's Mitsch-Matsch-Spaß het veld ruimen.



Verplaatst

Verder is in de winter fietsmolen Wolke's Luftpost verplaatst. Daarnaast begon Phantasialand met het afbreken van speelgebied Baumberger Irrgarten, dat tegenwoordig niet meer toegankelijk is voor bezoekers. Bij waterbaan Wakobato werden de interactieve elementen uitgeschakeld.