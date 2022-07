Efteling

Wereld van Sindbad staat centraal in nieuw fotoboekje Efteling

Het Efteling-themagebied Wereld van Sindbad heeft een prominente plek gekregen in het nieuwe fotoboekje van het attractiepark. De Efteling brengt traditiegetrouw bijna elk jaar een nieuw souvenirboekje uit met foto's van attracties en sprookjes. Sinds gisteren ligt een nieuw 58 pagina's tellend exemplaar in de winkels.



Op de bordeauxrode kaft staat Sindbad de Zeeman zelf, met in zijn handen een astrolabium. Dat instrument werd vroeger gebruikt om te navigeren op basis van de sterren. De attracties in het oosterse gebied - waterspeeltuin Archipel, bootjesmolen Sirocco en achtbaan Vogel Rok - kregen een plek op een uitklappagina.

De foto's van Archipel zijn gemaakt vóór het zomerseizoen, toen het avontureneiland nog niet in gebruik was als waterspeelplaats. Ook de nieuwe bakkerij Bäckerei Krümel - inclusief personen met mondkapjes - en speelbos Nest worden voor het eerst vermeld in het boek. Voor Nest zijn maar liefst twee volledige pagina's ingeruimd.



Jubileumjaar

Het is het laatste boekje waarin het Spookslot voorkomt. De zeventigste verjaardag van de Efteling wordt niet expliciet beschreven, maar de binnenzijde van de kaft is wel vormgegeven in de feestelijke stijl van het jubileumjaar. Op de achterkant staat het jubileumlogo.



Het vorige boekje kostte bij de introductie nog 3,50 euro, maar de prijs is later verhoogd naar 4 euro. Voor het nieuwe fotoboekje wordt opnieuw 4 euro gevraagd. Efteling-bezoekers kunnen het aandenken het komende jaar vinden bij verschillende winkels in het park.