Efteling maakt sluitingsdatum Spookslot bekend: afscheidsboek als tastbare herinnering

Efteling-bezoekers hebben nog ongeveer zeven weken de tijd om te griezelen in het Spookslot. Het attractiepark maakt vandaag officieel bekend wanneer de 44 jaar oude attractie definitief sluit. Zondag 4 september 2022 gaat de boeken in als de allerlaatste dag dat het iconische spookkasteel toegankelijk is voor publiek. Fans kunnen zich verheugen op een tastbare herinnering.



De Efteling kondigde de sloop van het Spookslot op 24 januari aan. Tot nu toe wilde men alleen kwijt dat de attractie "na de zomer" zou sluiten. Nu is duidelijk dat het afscheid van het Spookslot plaatsvindt op de laatste dag van het hoogseizoen. Het park is dan geopend tot 22.00 uur.

Er volgt een "uniek afscheidsmoment met en door medewerkers", zo meldt de Efteling. "Die dag is het spannende tafereel met de viool en de dansende geesten voor het laatst te zien en te beleven. Het vaste team van Spookslot-medewerkers zal de laatste show begeleiden en daarna voor de allerlaatste keer de deuren van de spookruïne sluiten."



Digitaal vereeuwigd

De personeelsleden in kwestie worden bovendien verblijd met een "exclusief aandenken". Voor reguliere bezoekers heeft de Efteling ook het een en ander in petto. Zo komt er een Spookslot-pin en wordt de attractie digitaal vereeuwigd. Fans kunnen de spookshow uit 1978 tot in de lengte der dagen bekijken dankzij een virtualreality-video op YouTube, die binnenkort uitkomt.



"Alle details zijn vastgelegd en kunnen met of zonder een virtualreality-bril bekeken worden", belooft de Efteling. "Ook verschijnt er een walkthrough-video waarin de kijker al wandelend wordt meegenomen door de attractie, inclusief een prachtige registratie van de show." Een ander hoogtepunt is een speciaal afscheidsboek met schetsen en foto's, dat later deze zomer verkrijgbaar moet zijn. Details daarover ontbreken nog.