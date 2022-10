Efteling

Efteling-attractie Symbolica voor het eerst in vijf jaar langdurig gesloten: wat gaat er gebeuren?

Symbolica in de Efteling is deze maand voor het eerst in ruim vijf jaar langdurig buiten gebruik. Sinds de opening in de zomer van 2017 verscheen de attractie nog nooit op de onderhoudskalender van het sprookjespark: alle benodigde werkzaamheden vonden steevast 's ochtends vroeg en 's avonds laat plaats, zodat bezoekers er zo min mogelijk last van ondervonden.



Nu is er voor het eerst een onderhoudsbeurt nodig die meer tijd in beslag neemt. Het Paleis der Fantasie blijft naar verwachting twaalf dagen buiten gebruik, van maandag 10 tot en met vrijdag 21 oktober. Die periode wordt onder meer gebruikt voor schilderwerk en het vervangen van enkele technische onderdelen, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

Ook knapt men de vloer van de darkride op. Symbolica maakt gebruik van een modern transportsysteem zonder rail: de voertuigen volgen een draad die in de vloer is aangebracht. Ze zijn voorzien van een accu, die elke nacht opgeladen moet worden. Vervolgens kan een Fantasievaarder ongeveer veertien uur rijden.



Geelkoper

Verder is er aandacht voor het geelkoper op de torens aan de buitenzijde. Mascotte Pardoes krijgt tijdens de onderhoudsperiode waarschijnlijk eindelijk zijn Twinkeltoorts terug. Hij moet het attribuut al weken missen.



Symbolica is één van de vier darkrides in de Efteling, naast Carnaval Festival (1984), Fata Morgana (1986) en Droomvlucht (1993). De bouw kostte 35 miljoen euro. Droomvlucht komt later dit jaar nog aan de beurt. Het renoveren van die attractie gaat een stuk langer duren; van eind oktober tot begin maart volgend jaar.