Efteling

Efteling bevestigt sluiting Droomvlucht: attractie blijft de hele winter dicht

Wie komende winter naar de Efteling gaat, kan geen ritje maken in Droomvlucht. De populaire Efteling-attractie blijft in november, december, januari en februari gesloten voor groot onderhoud. Dat blijkt uit de bijgewerkte onderhoudskalender van het sprookjespark. Er wordt miljoenen euro's geïnvesteerd in onder andere het vervangen van zwakke baandelen.



Op die manier kan de attractie weer jaren mee. Looopings meldde in april dit jaar al dat er voor Droomvlucht een grote renovatie op de planning stond, waarvoor de iconische darkride maandenlang dicht moet. Nu is duidelijk wanneer de opknapbeurt gaat plaatsvinden.

Naar verwachting starten de werkzaamheden na afloop van de herfstvakantie voor Midden- en Zuid-Nederland, op maandag 31 oktober. De Belgen hebben dan nog wel vakantie. De Efteling denkt dat de klus begin maart 2023 is afgerond. Op dit moment wordt uitgegaan van een heropening op zaterdag 4 maart, al weten we uit ervaring dat dergelijke data nog kunnen wijzigen.



Winter Efteling

Het betekent dat de Efteling het in de winterperiode moet stellen zonder één van de meest geliefde attracties. De Winter Efteling start dit jaar officieel op maandag 14 november. Een woordvoerder van de Efteling kan nog geen inhoudelijk commentaar geven op de sluiting. Het park communiceert op een later moment wat er precies gaat gebeuren.