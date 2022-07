Efteling

Efteling pakt houten achtbaan Joris en de Draak aan: bijna drie maanden buiten gebruik

Joris en de Draak in de Efteling krijgt komende najaar een flinke opknapbeurt. De afgelopen jaren kampte de houten achtbaan zeer regelmatig met onverwachtse problemen: de rollercoaster moest om de haverklap gesloten worden voor noodreparaties. Door de attractie binnenkort grondig aan te pakken, hoopt de Efteling die problemen de baas te worden.



Op dit moment staat Joris en de Draak op de onderhoudskalender van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 23 december: bijna drie maanden. De attractie zal dus buiten bedrijf zijn tijdens de drukke herfstvakantie. Als alles volgens plan verloopt, kan de achtbaan net op tijd voor de kerstvakantie weer opengesteld worden. Die start op zaterdag 24 december.

Een Efteling-voorlichter kan op dit moment nog geen toelichting geven over de werkzaamheden. Ingewijden melden dat de Efteling van plan is om niet alleen de baan te vernieuwen, maar ook de grote animatronic van draak Edna ernaast. Het groene gevaarte staat al jaren stil. In april liet een woordvoerder nog weten dat men "op korte termijn" met de draak aan de slag wil.



Droomvlucht

De sluiting van Joris en de Draak overlapt de ingrijpende renovatie bij Droomvlucht. Die start eind oktober en duurt waarschijnlijk tot begin maart volgend jaar. Wie in november of december de Efteling bezoekt, moet dus twee topattracties missen. In oktober gaan naast Joris en de Draak ook Symbolica en Villa Volta dicht. Verder sluit na de zomervakantie het Spookslot, om plaats te maken voor de nieuwe attractie Danse Macabre.